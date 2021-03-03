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    Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили Международный финансовый центр «Астана»

    3 Марта 2021, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В заключительный день государственного визита Президента Кыргызстана в Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров совместно посетили Международный финансовый центр «Астана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств ознакомились с деятельностью Международного суда и Арбитражного центра МФЦА, Комитета по регулированию финансовых услуг, Хаба по исламским финансам и бизнесу, Центра зеленых финансов.

    Кроме того, лидерам Казахстана и Кыргызстана рассказали о работе Экспат-центра, Биржи МФЦА, Бюро непрерывного профессионального развития и Хаба финансовых технологий.

    Вниманию Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова также презентовали ряд разработок финансового центра: систему электронного правосудия e-Justice и мобильное приложение TABYS.

    В завершение мероприятия Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов предложил в перспективе открыть филиал МФЦА в Бишкеке, а также представительство Агентства по привлечению инвестиций Кыргызстана – на площадке финцентра.


    Напомним, вчера Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с государственным визитом прибыл в Нур-Султан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в узком и расширенном составах. Главы двух государств сделали Совместное заявление.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Кыргызстан МФЦА - фин. центр "Астана"
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