Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили офис Международного суда МФЦА в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА. Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Tech Hub МФЦА рассказали им о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций.

Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра «Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу «одного окна». Управляющий МФЦА «Астана» Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности Центра.

В завершение Президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра «Астана».

Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – об этом читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».



