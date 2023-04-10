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    Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА «Астана»

    10 Апреля 2023, 22:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили офис Международного суда МФЦА в столице Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА. Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам.

    Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Tech Hub МФЦА рассказали им о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций.

    Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра «Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу «одного окна». Управляющий МФЦА «Астана» Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности Центра.

    В завершение Президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра «Астана».

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

    В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – об этом читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Астана Азербайджан МФЦА - фин. центр "Астана" Сотрудничество
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