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    Президенты Казахстана и Азербайджана посадили деревья в Ботаническом саду Астаны

    10 Апреля 2023, 21:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев совместно посадили деревья в Ботаническом саду города Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Напомним, сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с официальным визитом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Акорде.

    В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – об этом читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Астана Азербайджан Видео Тюркский мир Сотрудничество
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