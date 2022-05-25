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    Президенту США доложили о стрельбе в школе в Техасе

    25 Мая 2022, 14:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер написала в соцсетях, что президент Джо Байден проинформирован об ужасных новостях о стрельбе в начальной школе в Техасе и будет продолжать регулярно получать информацию по мере поступления новых данных, сообщает собственный корреспондент со ссылкой на телеканал CNN.

    «Его молитвы с семьями, пострадавшими от этого ужасного события», - добавила К. Жан-Пьер.

    Первоначально, по информации губернатора штата Грега Эбботта, сообщалось о том, что в результате стрельбы в начальной школе Робба в Ювальде, штат Техас, погибли четырнадцать учеников и учитель.

    По его словам, 18-летний подозреваемый, ученик средней школы Ювальде, также мертв.

    «Он ужасно и непостижимо застрелил 14 учеников и убил учителя», — сказал Г.Эбботт во время брифинга для прессы. По словам губернатора, подозреваемый также застрелил свою бабушку, прежде чем войти в школу и снова открыл огонь. Больше он пока ничего не сказал.

    Г.Эббот сказал, что у стрелка, которого источники в правоохранительных органах и губернатор опознали как Сальвадора Рамоса, был пистолет и, возможно, винтовка.

    По уточненным данным на этот час, девятнадцать детей и двое взрослых погибли 24 мая т.г. в результате стрельбы в начальной школе Робба в городе Ювалде.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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