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    Президентский пакет мер: соцпомощь в 42 500 тенге получили свыше 275 тысяч астанчан

    28 Апреля 2020, 13:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен доложил о ситуации с социальными выплатами в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства продолжается работа по оказанию социальной помощи гражданам в связи с потерей доходов в период ЧП. На 28 апреля социальную помощь в размере 42,5 тысячи тенге получили свыше 275 тысяч горожан. Всего заявок на получение соцвыплаты подали более 594,7 тысячи человек. Отказано по 301 тысяче заявок», - сказал Бахтияр Макен онлайн-брифинга в СЦК.

    Он напомнил, что в Нур-Султане также производятся выплаты в рамках второй волны акции «Бiз бipгемiз», которой будут охвачены 28 073 человека.

    «В рамках акции «Біз біргеміз» в столице с 19 марта по 23 апреля 14 478 семьям из числа социально уязвимых слоев населения была оказана социальная помощь по 50 тысяч тенге от партии «Nur Otan». Силами партии и других бизнесменов, а также неравнодушных граждан розданы более 11 тысяч продуктовых корзин», - отметил спикер.

    «С конца марта по сегодняшний день также распределены около полутора миллионов антисептических масок. В целом в городе на различные социальные проекты привлечены 500 волонтеров городского штаба», - добавил Б. Макен.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Благотворительность Социальная поддержка Акимат Общество Волонтёрство Президентский пакет мер
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