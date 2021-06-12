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    Президентский кадровый резерв активно развивается - Ерлан Карин

    12 Июня 2021, 10:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Форум Президентского молодежного кадрового резерва проходит в Нур-Султане. Участников форума поприветствовал помощник Президента РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Карин отметил, что форум организован по инициативе самих резервистов.

    «Сегодняшняя встреча - результат организаторских усилий наших молодых коллег, который еще раз доказывает, что в Президентском кадровом резерве собрались по-настоящему деятельные, активные молодые люди. Президентский кадровый резерв активно развивается. Меня очень радует тот факт, что развиваются горизонтальные связи внутри кадрового резерва. Внутри резерва я вижу постоянные обсуждения, дискуссии. Наши молодые коллеги постоянно встречаются, выдвигают идеи», - отметил в ходе форума Ерлан Карин.

    «В последнее время со стороны наших коллег-резервистов начали поступать разного рода аналитические материалы, рекомендации. Это еще раз показывает, что у резервистов есть как большой организаторский потенциал, так и интеллектуальный. Наша задача - не просто трудоустраивать, но для нас самое главное, чтобы был постоянный процесс взаимообогащения», - обратился помощник Президента, пожелав к представителем Президентского кадрового молодежного резерва успехов в работе.

    Задача Президентского кадрового резерва, как отметил Ерлан Карин, это формирование нового поколения управленцев, которые призваны вносить новые мышления в государственной форме.

    Напомним, ранее Ерлан Карин зачитал приветствие Главы государства во время форума.

    В августе 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ по вопросам Президентского молодежного кадрового резерва. В исполнение Указа в резерв было отобрано 300 человек.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва. Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов. Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.

    Как сообщалось, в этом году состоится второй набор в Президентский резерв.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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