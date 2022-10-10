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    Президентские выборы: Жуматай Алиев подал документы в ЦИК РК

    10 Октября 2022, 20:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жуматай Алиев подал документы в ЦИК РК для участия во внеочередных президентских выборах в качестве кандидата от общественного объединения «Халық демографиясы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

    По информации пресс-службы, 10 октября 2022 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», а также в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года № 67/545 «Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года», были представлены следующие документы Алиева Жуматая о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан общественным объединением «Халық демографиясы»:

    1. Выписка из протокола заседания высшего органа общественного объединения «Халық демографиясы» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

    2. Заявление Алиева Ж. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

    3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

    4. Копия документа, удостоверяющего личность;

    5. Копии дипломов о высшем образовании.


    Фото: Keden.kz





    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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