Президентские выборы завершились на территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершились президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 20:00 часов по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны, теперь прекратили работу избирательные участки в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях.

Таким образом, во всех регионах страны завершена работа более 10 тысяч открытых избирательных участков. Теперь члены участковых избирательных комиссий подсчитывают бюллетени.

Напомним, в Казахстане с 07.00 часов утра стартовала процедура голосования на выборах Президента страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране.

Кроме того, продолжают свою работу 57 из 68 открытых избирательных участков за рубежом. Еще один участок в Сан-Франциско начнет работу в 21:00 по времени Астаны.



