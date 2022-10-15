Президентские выборы в РК: насколько правомерны решения ЦИК по оценке кандидатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день можно комментировать информацию о ходе электорального процесса, пользуясь доступными источниками в публичном поле. Основным источником является сайт Центральной избирательной комиссии РК (далее - ЦИК), где размещены все правовые акты о принятых решениях и пресс-релизы о проведенных брифингах. Основанное на данных материалах правовое разъяснение хода электорального процесса сегодня было озвучено во время Съезда РОО «Казахстанский союз юристов», передает МИА «Казинформ».

Как известно, внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября 2022 года. По новому законодательству Президент выбирается только на один семилетний срок.

Согласно Конституционного закона Республики Казахстан «О Выборах в Республике Казахстан» (далее - Закон) право выдвижения кандидатов в Президенты принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке (ст. 55 Закона).

Кандидаты в Президенты выдвигаются республиканскими общественными объединениями в лице их высших органов. Общественное объединение вправе выдвигать лишь одного кандидата в Президенты. Решение о выдвижении кандидатов в Президенты принимается большинством голосов от общего числа членов высшего органа республиканского общественного объединения и оформляется выпиской из протокола.

По состоянию на 15 октября 2022 года в кандидаты Президенты выдвинуты 12 претендентов:

1. Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл»;

2. Касым-Жомарт Токаев - от народной коалиции политических партий и общественных объединений;

3. Нурлан Ауесбаев - от общенациональной социально-демократической партии;

4. Мейрам Кажыкен - от РОП «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»;

5. Каракат Абден - от РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» ;

6. Талгат Ергалиев - от РОЮЛ «Союз строителей Казахстана»;

7. Салтанат Турсынбекова - от РОО «Қазақ аналары – дәстүрге жол»;

8. Нуржан Альтаев - от РОО «Мұқалмас»;

9. Жуматай Алиев - от ОО «Халық демографиясы»;

10. Хайрулла Габжалилов - от РОО «Объединение оралманов «Асар»;

11. Бакыт Жанабаев - от ОО «Казахстанская лига любителей футбола»;

12. Фатима Бизакова - от РОО «Практическая психология».

Регистрация кандидатов в Президенты осуществляется Центральной избирательной комиссией.

Центральная избирательная комиссия не позднее чем на седьмой день после регистрации кандидатов в Президенты публикует в средствах массовой информации сообщение о регистрации кандидата (ст. 59 Закона).

В свою очередь ЦИК установлено, что следующие кандидаты в Президенты: Жигули Дайрабаев, Касым-Жомарт Токаев, Нурлан Ауесбаев, Каракат Абден, Мейрам Кажыкен, Салтанат Турсынбекова, Жуматай Алиев и Бакыт Жанабаев соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам в Президенты Конституцией и Конституционным законом «О выборах».

Согласно Закону, в поддержку каждого кандидата должно быть собрано 118 273 подписи избирателей, в равной мере представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицу (ст. 56 Закона).

Постановлением ЦИК от 26 сентября текущего года № 69/550 сокращен срок проверки территориальными избирательными комиссиями достоверности подписей в поддержку кандидата в Президенты с десяти до пяти дней.

О решениях ЦИК по оценке кандидатов на соответствие требованиям законодательства

На состоявшемся 13 октября текущего года заседании ЦИК установлено, что кандидаты в Президенты Республики Казахстан:

Хайрулла Габжалилов, выдвинутый общественным объединением оралманов «Асар», Талгат Ергалиев - от Союза строителей Казахстана и Фатима Бизакова - от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» не соответствуют требованиям, предъявляемым Конституцией РК и Конституционным законом «О выборах в РК».

В частности:

1. По сведениям Министерства внутренних дел Хайрулла Габжалилов не является гражданином Республики Казахстан по рождению.

По данным Агентства по делам государственной службы, Хайрулла Габжалилов не имеет стажа на государственной службе или на выборных государственных должностях, что и стало причиной несоответствия. За отказ в его регистрации кандидатом в Президенты, члены ЦИК проголосовали единогласно.

2. По той же причине отказано и Талгату Ергалиеву. Его опыт работы на государственной службе составляет только три года и четыре месяца, что является основанием для отказа в регистрации, так как кандидат, согласно требованиям, предъявляемым к кандидатам в Президенты, должен проработать на госслужбе не меньше пяти лет.

Кроме того, по сведениям Министерства юстиции, выдвинувшее кандидата в Президенты Республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана» не отвечает требованиям пункта 1 ст. 55 Конституционного закона «О выборах», согласно которой право выдвижения кандидата в Президенты принадлежит республиканским общественным объединениям.

3. Фатима Бизакова тоже не имеет требуемого стажа на государственной службе или на выборных государственных должностях, в связи с чем ей также отказано в регистрации кандидатом в Президенты.

Таким образом, выводы ЦИК обоснованы и соответствуют Конституции и требованиям действующего законодательства.

В отношении экс-мажилисмена Нуржана Альтаева, подавшего документы в качестве кандидата в Президенты.

Для того, чтобы давать подробные комментарии о ситуации, возникшей с Нуржаном Альтаевым, необходимо иметь доступ к документам, связанным с его выдвижением. На сегодня понятно, что есть некая спорная ситуация по процедуре принятия решения высшим органом РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты.

Из той информации, которая есть в публичном поле в открытых источниках, можно сделать вывод, что в адрес ЦИК поступило определение суда о приостановлении действия протокола общего собрания РОО «Мұқалмас» по выдвижению кандидатом в Президенты Нуржана Альтаева и немедленном исполнении данного судебного акта.

Согласно ст. 21 Гражданского процессуального кодекса, вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, должностных лиц, граждан и подлежат исполнению на всей территории Республики Казахстан

Во исполнение данного судебного акта ЦИК приостановил регистрацию кандидатом в Президенты Нуржана Альтаева.

В этой связи, действия ЦИК правомерны и полностью обоснованы. Что касается дальнейшего разрешения этой ситуации, это будет решаться только в судебном порядке, заключили юристы.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.