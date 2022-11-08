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    Президентские выборы: что не допускается к обсуждению на теледебатах

    8 Ноября 2022, 14:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК пояснили, что не допускается к обсуждению на телевизионных дебатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова проинформировала, что ЦИК РК утвердил регламент к проведению телевизионных дебатов, который прилагается к постановлению.

    «В ходе проведения предвыборных телевизионных дебатов не допускается пропаганда и агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной, родовой розни, культа жестокости насилия, а также создания непредусмотренных законодательством военизированных формирований. Это единственное ограничение, которое предусмотрено к обсуждению на данных дебатах. Все остальное, то есть, в рамках закона могут задаваться любые вопросы», - сказала Анастасия Щегорцова.

    Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК утвердила регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий, которые состоятся 11 ноября в прямом эфире телеканала «Хабар».

    Фото: pistolentraining.de

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
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