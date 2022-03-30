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    Президентские политреформы обсудили иностранные дипломаты с Госсекретарем РК

    30 Марта 2022, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с руководителями дипломатических представительств стран-участниц Европейского союза, аккредитованных в нашей стране.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Госсекретарь рассказал дипломатам о содержании политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, акцентировав внимание на ключевых положениях Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

    Особое внимание было уделено механизмам перехода страны от суперпрезидентской системы управления к модели президентской республики с сильным Парламентом, в том числе пропорционально-мажоритарной системе формирования Мажилиса, расширению и перераспределению полномочий палат парламента, либерализации порядка регистрации политических партий, совершенствованию институтов местного самоуправления, реформе административно-территориального устройства страны, укреплению принципов верховенства права.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Евросоюз Ерлан Карин Международная деятельность РК
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