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    Президентская литературная премия для молодых писателей появится в РК

    20 Января 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в целях поддержки молодых писателей будет учреждена специальная президентская литературная премия. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для наполнения отечественной литературы новым веянием и популяризации литературного наследия нашей нации, а также в целях придания нового импульса казахстанской литературе и издательствам введена Национальная литературная премия «Айбоз». С целью дальнейшего развития доброй традиции в этом году мы планируем реализовать новые проекты. В частности, в поддержку молодых писателей будет учреждена специальная президентская литературная премия», - сказал Асхат Оралов на коллегии Минкульта.

    По его словам, в ближайшее время будет организован международный форум для работников сферы культуры.

    «Мы также организуем международный форум работников культуры. Это позволит повысить квалификацию специалистов отрасли и освоить международный опыт. Очень важно активное участие интеллигенции в реализации этих работ на высоком уровне. В воспитании общества и молодежи старшее поколение играет огромную роль, занимая особое место», - резюмировал министр.

    Фото: sabahulkesi.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минкультуры Общество Молодежь
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