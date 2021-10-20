Президент запустил новую полиметаллическую обогатительную фабрику в Карагандинской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В режиме телемоста Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт работе новой полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В строительстве обогатительной фабрики принимали участие около 2 500 человек. Для Жайрема запуск проекта означает новую жизнь, крупные перспективы развития. Ожидается, что горно-обогатительный комплекс станет крупным производителем цинковых и свинцовых концентратов в Казахстане. На производстве будут работать 400 человек.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал Главе государства о значении данного проекта для региона. Новая фабрика расширит линейку выпускаемой продукции, объем производства увеличится в 2,5 раза до 5 миллионов тонн. Также вырастет экспорт переработанной продукции, на 1,5 миллиарда тенге увеличатся налоговые поступления. С начала этого проекта инвестору было оказано максимальное практическое содействие. Благодаря четко выстроенной работе даже в условиях коронавирусной пандемии проект удалось завершить в установленные сроки.

Президенту было доложено, что сегодня в Карагандинской области реализуется 50 крупных инвестиционных проектов на сумму более 2 триллионов тенге. В этом году запускается 14 проектов, объем инвестиций в инфраструктуру промышленных предприятий региона составит 230 миллиардов тенге.

Генеральный директор ТОО «Казцинк» Александр Хмелев сообщил Касым-Жомарту Токаеву, что фабрика построена за 3 года, и даже пандемия коронавирусной инфекции не помешала справиться с поставленной задачей. По его словам, запуск обогатительной фабрики станет вехой не только в развитии Жайрема, но и всей Карагандинской области. Здесь будет перерабатываться 5 млн тонн руды в год. Это позволяет говорить о стабильной загрузке предприятия как минимум на 15 лет.

Реализуя производственный проект, компания «Казцинк» инвестировала в развитие поселка почти 5 млрд тенге. Закуплено современное оборудование в местную больницу, создан центр развития компетенций, ежегодно выделяются средства на поддержание и развитие коммунальной сферы.

Начальник цеха Жайремского ГОКа Еркын Шайхин поблагодарил Главу государства за оказанную поддержку и отметил, что сейчас поселок ожил, идут позитивные преобразования, местные жители связывают с запуском новой фабрики большие надежды.

В завершение мероприятия Президент высказал слова благодарности и пожелал трудовых успехов коллективу предприятия и всем, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.