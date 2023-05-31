Президент Южной Кореи планирует визит в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министры иностранных дел Республики Корея и Казахстана договорились организовать визит Президента Юн Сок Ель в Казахстан в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие партнерства с Южной Кореей, основанного на дружбе, взаимном доверии и конструктивности, является одним из важнейших приоритетов внешней политики нашей страны. Ярким подтверждением этому является прошедший в августе 2021 года государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Южную Корею. Как известно, что в ходе визита наши двусторонние отношения поднялись на уровень расширенного стратегического партнерства. Другими словами, мы установили новые качественные отношения в новое время. В этой связи, мы с моим коллегой договорились в следующем году организовать визит Президента Республики Корея господина Юн Сок Ель в Казахстан», - сообщил заместитель Премьер-Министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во время выхода к прессе после встречи с главой МИД Республики Корея Пак Чжином в Астане.

Он отметил общее понимание двух стран о важности проведения визитов членов Правительства и Парламента с точки зрения укрепления политического диалога и сотрудничества. По его словам, между сторонами налажен предметный и регулярный политический диалог.

«У нас схожие позиции по многим региональным и международным вопросам. С особой благодарностью следует отметить, что в многосторонней дипломатии налажена взаимная поддержка», - добавил глава МИД Казахстана.

Ранее сообщалось, что официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжин продлится по 1 июня. В Алматы также запланирована встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с главой МИД Кореи.

