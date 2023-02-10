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    Президент ЮАР объявил режим национального бедствия в связи с энергокризисом

    10 Февраля 2023, 14:19

    КЕЙПТАУН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о введении режима национального бедствия, вступающего в силу немедленно, в ответ на энергетический кризис и его последствия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Выступая с ежегодным обращением к нации о положении дел в стране, он заявил, что Национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями определил энергокризис и его последствия как стихийное бедствие.

    По словам главы государства, режим национального бедствия позволит принять практические меры для поддержки компаний в цепочке производства, хранения и розничных продаж продуктов питания, а также для защиты критически важной инфраструктуры, такой как больницы, от перебоев в подаче электроэнергии.

    Президент заявил, что назначит министра электроэнергии, который будет отвечать за надзор над всеми аспектами реагирования на энергетический кризис.

    «В настоящее время самая неотложная задача для ЮАР - значительно сократить продолжительность отключений электроэнергии в ближайшие месяцы и работать над окончательным прекращением перебоев», - подчеркнул он.

    ЮАР переживает серьезный кризис электроснабжения с 2022 года. В последнее время ситуация ухудшилась. Перебои в подаче электроэнергии длятся более 8 часов в сутки.

    Фото: pxhere.com

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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