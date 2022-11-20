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    Президент выразил соболезнования семье пожарного Аскара Забикулина

    20 Ноября 2022, 16:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким помощника оперативного дежурного службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Аскара Сериковича Забикулина, который получил тяжелые травмы при исполнении служебного долга и скончался в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Аскар Серикович своим трудом в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями показал пример добросовестного служения нашей стране. Во время пожара в многоэтажном доме в Астане он оперативно прибыл на место происшествия и спас жизни нескольких человек. Своим поступком он продемонстрировал верность гражданскому долгу перед Родиной и беспримерное мужество. Его имя и светлый образ навсегда останутся в наших сердцах, – говорится в телеграмме.

    По поручению Главы государства с целью увековечения памяти отважного пожарного одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина, также будет установлен его бюст.

    Как сообщалось ранее, 16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

    Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и находился в крайне тяжелом состоянии. Его подключали к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

    По факту пожара в Астане проводится служебное расследование.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трехкомнатную квартиру.

    Фото: www.instagram.com/askar_zn
    Президент Казахстана Астана МЧС
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