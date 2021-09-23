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    Президент – Верховный главнокомандующий посетил военные учения «Отпантау-2021»

    23 Сентября 2021, 16:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В заключительный день рабочей поездки в Мангистаускую область Глава государства посетил оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021», которые состоялись на полигоне «Оймаша», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Верховный главнокомандующий совершил осмотр передового пункта управления Генерального штаба, заслушал доклады министра обороны, командующих сил воздушной обороны, сухопутных войск, военно-морских сил и десантно-штурмовых войск, а также акима Карагандинской области. Касым-Жомарт Токаев проверил готовность подразделений специального назначения, осмотрел современные образцы вооружений и техники, а также ознакомился с презентацией строительства военного госпиталя в Актау и авиационной инфраструктуры в Мангистауской области.

    Далее Президент со смотровой вышки наблюдал за активной фазой военных маневров.

    Сценарий учений включил в себя применение на практике новых форм и способов ведения боевых действий различными группировками войск против условного противника, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов. На всем протяжении действий группировки войск осуществлялась воздушная и наземная разведка. Ее результаты передавались на пункт управления, откуда давались целеуказания для нанесения высокоточных ударов беспилотными летательными аппаратами и смешанной авиационной группой. Также была организована борьба с БПЛА условного противника, применены современные методы контрбатарейной борьбы. Большое внимание в ходе учений было уделено обеспечению высокой мобильности войск.

    Кроме того, в онлайн-режиме Президенту были представлены действия Вооруженных сил, межведомственных группировок, а также местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов, которые проводились в различных регионах страны. В частности, в акватории Каспийского моря военно-морскими силами при поддержке авиации и сил специальных операций проведены действия по защите объектов экономической деятельности страны. Соответствующие военные учения состоялись на полигонах «Сарышаган» и «Спасск» в Карагандинской области, «Коктал» в Алматинской области.

    После завершения маневров Верховный главнокомандующий обратился к военнослужащим, подчеркнув особое значение проведения учений на полигоне «Оймаша».

    – Это историческое место – символ нашей государственности, героизма, единства и сплоченности нашего народа. В случае угрозы рубежам наши предки зажигали на вершине этой горы сигнальный огонь и в решающий момент собирались под одним знаменем. Поэтому в народе его называли «огнем единства». Наши воины отправлялись на защиту родной земли с подножий Отпантау. Здесь проходили важные собрания, на которых решалась судьба нации. Эта традиция дошла до сегодняшнего дня. Мы свято чтим память о наших батырах и сохраним преемственность традиций. И самое главное, мы будем защищать нашу Родину, завещанную нам предками, – сказал Глава государства.

    Президент отметил высокий уровень подготовки Вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, в том числе международного уровня. Он выразил уверенность в том, что наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке.

    – В армии идет постоянный процесс модернизации, обеспечивающий готовность к современным вызовам и угрозам. Активно развиваются силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения. Отрабатываются противодиверсионные действия. Расширяется применение высокоточного оружия и беспилотных средств, – сказал он.

    Обращаясь к военнослужащим, Глава государства заявил, что сегодняшние комплексные учения, прошедшие на фоне серьезного осложнения военно-политической обстановки в регионе, показали готовность силовых структур и местных органов власти к локализации кризисных ситуаций.

    Верховный главнокомандующий отметил, что учения проводились на семи учебных полигонах в разных регионах страны и в акватории Каспийского моря, а их размах с востока на запад составил около трех тысяч километров.

    – Была отработана переброска личного состава и техники своим ходом, железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность Вооруженных сил, возможность быстрого создания группировок войск на основных направлениях, которые представляют угрозу. В оперативном плане мы увидели слаженную работу штабов, применение высокотехнологичного вооружения и методик планирования боевых действий. Возросший уровень подготовки показали и акиматы. Их роль в современных «стресс-тестах» не менее важна, чем военный компонент, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент подчеркнул, что армия является объектом пристального внимания со стороны государства и всего общества. Он напомнил об утвержденной им Концепции развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предусматривающей дальнейшее оснащение войск широким спектром современного вооружения и техники.

    – Среди них комплексы противовоздушной обороны, беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Будет продолжен курс на обновление парка фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На вооружение будут приняты высокоточные ракетные комплексы не только зарубежного, но и отечественного производства. В целом технический аспект станет основой нового облика казахстанской армии, – заявил Глава государства.

    Верховный главнокомандующий также остановился на вопросах комплексной социальной защиты военнослужащих.

    – Поэтапно повышается денежное довольствие. С этого года должностные оклады увеличены на 35 %. В ближайшие два года они вырастут в среднем на 60 %. На законодательном уровне решен жилищный вопрос для всех категорий военнослужащих. На фоне других стран СНГ социальный пакет казахстанских военных является одним из самых конкурентоспособных. Социальная защита военнослужащих всегда будет в числе главных приоритетов государства. Сильная армия – это сильный суверенный Казахстан, – считает Президент.

    В завершение Касым-Жомарт Токаев искренне поблагодарил всех военнослужащих за безупречную службу и выразил уверенность в том, что они будут надежно защищать безопасность нашего государства.

    Оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021» стали завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в Вооруженных силах с начала сентября текущего года. Проверкой было охвачено около 9 тысяч военнослужащих, задействовано более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.



    Напомним, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области. Глава государства в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область посетил спортивный комплекс «Халық Арена», а также Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспийского моря.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Учения Президент Казахстана Акорда Армия Видео Мангистауская область Регионы Минобороны РК Вооруженные силы
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