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    Президент Турции поблагодарил народ Казахстана за гостеприимство

    13 Октября 2022, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые главы государств, уважаемые гости, дорогой мой брат, господин Касым-Жомарт Токаев, дорогие гости, я рад участвовать здесь в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Выражаю благодарность господину Токаеву лично и всем казахским братьям за такое гостеприимное мероприятие», - сказал он, выступая с приветствием.

    Он отметил, что Турция в 2019 году объявила азиатскую инициативу, которая направлена на углубление отношений со странами Азии. Президент Турции отметил, что страна решительно поддерживает преобразование СВМДА в международную организацию.

    «Мы все еще видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне, и нет побежденного в справедливом мире», - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

    Как сообщалось ранее, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.

    На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

    Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА. Также в ходе саммита было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА .

    Ранее, во время общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Анеля Касымова

    Турция Общество СВМДА Азия
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