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    Президент США поздравил Казахстан с 30-летием независимости

    4 Декабря 2021, 20:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил на имя Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева поздравление с 30-летним юбилеем независимости нашего государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

    «Я присоединяюсь к вам в праздновании 30-летия Казахстана как лидера за мир, стабильность и процветание в Центральной Азии и в миру», – пишет американский лидер.

    По его мнению, дальнейшее тесное сотрудничество будет способствовать совместному противостоянию новых глобальных вызовов во благо наших народов. США высоко оценивают огромные усилия Казахстана по развитию региональной взаимосвязанности, экономическому процветанию и росту в регионах Центральной и Южной Азии.

    «Соединённые Штаты нацелены на укрепление расширенного стратегического партнёрства с Казахстаном и сотрудничество в продвижении региональной стабильности, противодействии климатическому кризису, повышении эффективности демократических институтов и продвижении уважения к правам человека», – заявляет Президент США.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    МИД РК США 30 лет Независимости Международная деятельность РК
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