Президент США объявил режим ЧС из-за угрозы энергодефицита

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в стране, поскольку мощности по производству электроэнергии находятся под угрозой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание TeleSUR.

Джо Байден санкционировал закон об оборонном производстве, чтобы стимулировать внутреннее производство солнечных панелей наряду с другими видами изготовления зеленой энергии.

Для импорта солнечных элементов и модулей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама президент США предложил министру торговли Джине Раймондо освободить импортеров от пошлин на два года или до отмены чрезвычайного положения.

Он призвал к установке большого количества солнечных панелей в качестве единственного решения проблемы нехватки электроэнергии, выступая при этом против увеличения использования ископаемого топлива.

Ранее сообщалось, что из-за санкций в отношении РФ в США назрел энергетический кризис.



