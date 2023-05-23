Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Президент Сингапура прочитала лекцию казахстанским студентам

    23 Мая 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сингапура Халима Якоб выступила с гостевой лекцией в Назарбаев Университете. Политик прочитала лекцию на тему «От Города-льва до Великой Степи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На мероприятии также присутствовали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова, президент Назарбаев Университета Шигео Катсу.

    Халима Якоб отметила, что взаимоотношения между Сингапуром и Казахстаном основываются на взаимодействии между лидерами двух стран.


    «Все мы стремимся к процветанию, без которого экономический рост просто не может произойти. Мы также стремимся к более инклюзивной региональной архитектуре. Вне зависимости от того, являются ли страны большими или маленькими, все мы имеем одни и те же права, несмотря на то, что у нас разные национальные контексты и разные потребности в развитии. Тем не менее, наши страны имеют схожий опыт и схожие трудности, с которыми мы сталкиваемся. Хочу поделиться мыслями по трем областям, которые очень близки мне. Первое – это образование. Сингапур инвестирует ресурсы, направленные на наращивание человеческого потенциала. Мы также в последние годы максимально улучшаем условия, в рамках которых молодые люди могут получать образование, выбирая его под свои потребности. Внедряем диверсификацию в наше образование, тем самым, предоставляем студентам возможность выбрать ту часть образования, которая является наиболее интересной», - сказала Президент Сингапура Халима Якоб.


    Она также рассказала об инициативах страны по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения.


    «Мы также стремимся к инклюзивному контексту в школах. Понимаем важность обучения на протяжении всей жизни, призываем и поддерживаем инициативы постоянного обучения, квалификации. Я рада услышать, что вопрос образования является одним из столпов Стратегии Казахстана до 2050 года. Также знаю, что Казахстан в рамках Стратегии-2025 продвигает повестку инклюзивного образования и уделяет огромное внимание вопросу образования. Знаю, что Назарбаев Университет предоставляет студентам возможность пройти практику именно в условиях реального мира и применить свои навыки и компетенции. Все это чрезвычайно важно, когда речь идет о развитии человеческого капитала, который будет соответствовать потребностям рынка труда. Я приветствую любые обмены между студентами, преподавательским составом двух стран», - заключила Халима Якоб.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана Астана Образование Вузы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Запрета на запуск воздушных шаров на линейке не было - Минпросвещения
    Более 16 млрд тенге выделили на проект Damubala в Алматы
    Cколько новых школ планируют открыть в Астане в 2023 году
    Упрощение торговли и стипендиальные программы: почему Казахстану и ЕС важно развивать отношения
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз