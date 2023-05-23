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    Президент Сингапура привела в пример Кунсулу Закарья как успешную женщину

    23 Мая 2023, 13:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Сингапура Халима Якоб призвала Казахстан делиться опытом в части предоставления равных возможностей женщинам. Она привела в пример Кунсулу Закарья как успешную женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вторая тема – расширение возможности женщин. Мы занимаемся этим вопросом очень активно. Согласно отчету ООН, Сингапур занимает 7-е место в области расширения возможности женщин. В Сингапурском Парламенте представлено 30% женщин. На этом мы не останавливаемся. Мы опубликовали отчет о том, какую роль играют женщины в системе государственного строения, и всегда стремимся к инклюзивному обществу. И мужчины, и женщины являются равноправными членами сообщества. Мы придерживаемся данного подхода, основанного на партнерских взаимоотношениях», - отметила на лекции Президент Сингапура Халима Якоб.

    Она отметила, что Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которая создала специальный орган по вопросам женщин, чтобы продвигать идею равноправия.

    «Также повышается количество женщин, которые участвуют в процессах принятия решения. Все больше жительниц Сингапура представлены в различных ветвях власти, и этот процент будет повышаться к 2030 году. Знаю, что Казахстан гордится тем, что ваши женщины являются высокообразованными, стремятся к созданию хорошей карьеры. Это касается и Кунсулу Закарьи, которая является президентом Академии наук. Призываю Казахстан поделиться своим опытом в области предоставления женщинам такой возможности», - подчеркнула Халима Якоб.

    По ее словам, еще одна ключевая задача – предоставление равных возможностей на рынке труда. Президент Сингапура отметила, что их Правительство сотрудничает с работодателями, профсоюзами, чтобы достичь равноправного подхода. По мнению спикера, мужчины и женщины должны одинаковым образом иметь доступ к рынку труда, при этом нести ответственность в семье.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Внешняя политика Казахстана Здравоохранение Общество
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