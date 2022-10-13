Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Президент России Владимир Путин прибыл в Астану

    13 Октября 2022, 09:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в ряде международных мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Правительства РК.

    В столичном аэропорту его встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    Владимир Путин примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который будет приурочен к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и соберет вместе глав 11 государств.

    Кроме того, ожидается участие Президента РФ в заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».


    Фото: t.me/KZgovernment
    СНГ Внешняя политика Казахстана Россия СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Встреча секретарей Совбезов стран СНГ: Казахстан представил свою позицию по ключевым направлениям
    Вопросы безопасности обсуждены в столице Иордании Аммане
    Министры иностранных дел Казахстана и Германии провели переговоры в Астане
    Азербайджан играет важную роль в транспортном коридоре Север-Юг – академик РАН
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров