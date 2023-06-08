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    Президент РК выступит на Международном форуме Астана и проведет ряд встреч

    8 Июня 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании Международного форума Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В качестве спикеров на форуме также выступят Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и другие.

    Также под председательством Главы государства состоится заседание Совета иностранных инвесторов.

    Кроме того, Президент проведет встречи с:

    – директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой;

    – президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо;

    – президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой;

    – вице-президентом Всемирного банка Антонеллой Бассани;

    – главным исполнительным директором Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африк Дэвидом Ливингстоном;

    – главным исполнительным директором компании ENI Клаудио Дескальци.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Международный форум Астана
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