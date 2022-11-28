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    Президент РК встретился с Председателем Правительства России

    28 Ноября 2022, 22:06

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Глава государства встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Президент отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России. МИА «Казинформ» со ссылкойна пресс-службу Акорды.

    Глава государства встретился с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным Президент отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России. По его словам, особые успехи достигнуты в сфере торгово-экономического взаимодействия. –

    «Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией. Сегодняшний визит был очень насыщенным, это мое мнение и мнение Владимира Владимировича, мы выразили удовлетворение итогами моего визита в Москву. Подписана Декларация, кроме того, мы обсудили наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Открыли Форум сотрудничества приграничных районов. Только что были названы главные цифры торговли. Действительно, в прошлом году товарооборот составил 24,5 млрд долларов, на сегодняшний день уже эти показатели достигнуты. Но еще до конца года, думаю, появятся новые цифры и новые показатели», – подчеркнул Глава государства.


    Президент Казахстана поблагодарил Михаила Мишустина за активную и плодотворную работу, нацеленную на достижение конкретных результатов. В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности к практической реализации договоренностей, достигнутых главами государств. –

    «Важно, что свой первый визит после переизбрания на пост Президента Казахстана Вы совершаете в Российскую Федерацию. Мы в этом видим дальнейшее укрепление наших братских, союзнических отношений, которые опираются на многовековую дружбу россиян и наших казахстанских партнеров. Только что в Кремле прошли Ваши переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вы подписали совместную Декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Приняты стратегические решения об углублении сотрудничества России с Казахстаном. У нас по линии правительств теперь стоит задача реализовать то, что было решено нашими президентами», – сказал Председатель Правительства России.

    Фото: akorda.kz
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Россия
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