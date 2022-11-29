Президент РК встретился с основателем Французского института международных отношений

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент встретился с основателем Французского института международных отношений Тьерри де Монбриалем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что хорошо знает Тьерри Монбриаля как авторитетного политолога, ученого, а также весьма осведомлен о высокой репутации Французского института международных отношений, одного из самых влиятельных аналитических центров Европы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным геополитическим вопросам и перспективам развития ситуации в мире.





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