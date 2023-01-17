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    Президент РК встретился с главным исполнительным директором компании Masdar

    17 Января 2023, 20:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев встретился с главным исполнительным директором компании Masdar Мухаммедом Аль-Рамахи. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместного проекта в сфере энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства отметил, что Казахстан поставил цель достичь углеводородной нейтральности до 2060 года, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии с 4 до 15 процентов до 2030 года.

    Президент выразил уверенность, что подписанное соглашение о сотрудничестве между министерством энергетики Казахстана, фондом KIDF и компанией Masdar будет реализовано в полной мере. В соответствии с документом планируется реализация совместного проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Туркестанской и Жамбылской областях.

    Мухаммед Аль-Рамахи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи и отметил высокий потенциал Казахстана в сфере развития зеленой энергетики. Он сообщил о заинтересованности его компании в совместной реализации крупных проектов в этой области.

    Ранее сообщалось, что 15 января Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и выступил на церемонии открытия саммита. Президент также провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси.

    Сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева перед Дворцом Президента Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Ватан». После чего Глава государства и Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели переговоры в расширенном составе, по итогам которых подписан ряд документов. Также Главы двух государств сделали совместное заявление.

    Позже Президент Казахстана провел встречу со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби, одним из крупных бизнесменов ОАЭ, акционером First Abu Dhabi Bank Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда ОАЭ Токаев Касым-Жомарт
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