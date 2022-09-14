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    Президент РК встретил в столичном аэропорту Председателя КНР

    14 Сентября 2022, 15:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего с государственным визитом в нашу страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

    В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства.

    По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.


    Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом.

    «Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахстанско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении Акорды.

    Фото: t.me/bort_01


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Китай Видео Токаев Касым-Жомарт
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