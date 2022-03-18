Президент РК в канун празднования Наурыза принял участие в церемонии вручения государственных наград

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев, открывая торжественную церемонию, поздравил всех участников со светлым праздником Наурыз. Глава государства напомнил, что этот праздник имеет глубокие исторические корни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Священный Наурыз возрождает природу, питает жизнь, призывает к обновлению. Буквально позавчера я выступил с Посланием к народу, в котором выдвинул ряд инициатив, направленных на построение Нового Казахстана. Все они стали естественным продолжением проводимых в стране политических преобразований и реформ. Наша цель –построение эффективного государства и справедливого общества, повышение благосостояния и улучшение качества жизни народа. Самое главное – защитить нашу священную Независимость, превратить Казахстан в сильное государство, – сказал Президент.

По словам Главы государства, начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы вступаем в качественно новый этап развития страны. Он убежден, что Новый Казахстан – это не абстрактная идея, а четкий образ будущего.

– Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства. Своим упорным трудом, искренним желанием помочь вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим Новый Казахстан – страну новых возможностей и прогресса, – обратился к участникам церемонии Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что рассматривает каждую обнародованную в Послании инициативу как конкретный шаг к достижению стоящих перед нами целей. Успешная реализация Послания – это общая задача для всех казахстанцев.

– С каждым днем ухудшается геополитическая ситуация в мире. По понятным причинам это охлаждение может повлиять и на Казахстан. Но мы не свернем с намеченного пути и сделаем все, чтобы достичь поставленных целей. Для этого нам нужно работать самоотверженно и сплоченно, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Как сказал Президент, сегодня каждый наш соотечественник вносит свой вклад в процветание Независимого Казахстана. Наш народ всегда высоко ценил такие ценности, как процветание, единство и согласие, милосердие и взаимоуважение.

– В нашей стране много граждан, которые проявляют трудолюбие и отвагу, в том числе и в трудной ситуации. Во время недавних потрясений многие казахстанцы призывали сохранить спокойствие и мир. Они рисковали своими жизнями, чтобы помочь людям. В критический час они встали на защиту народа и показали пример настоящего мужества. Эти патриоты служат примером для подрастающего поколения. Не зря в народе говорят: «Ер – еңбегімен қадірлі» («Человек славен своими делами»). Символично, что в канун Наурыза мы оказываем почести людям, которые трудятся во имя своей страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Глава государства сообщил, что принял решение в преддверии Наурыза вручить ряду казахстанцев государственные награды. Касым-Жомарт Токаев уверен, что чествование отличившихся соотечественников в эти праздничные дни станет доброй традицией.

Видео взято со страницы пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.



