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    Президент РК: Трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, – это трагедия всех тюркских народов

    16 Марта 2023, 17:48

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выступает на внеочередном саммите Организации тюркских государств «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Сегодня мы собрались в Анкаре в связи с разрушительным землетрясением, ставшим для братской Турции настоящей трагедий и унесшим тысячи человеческих жизней. Хочу вновь выразить соболезнования родным и близким погибших,а также всему турецкому народу», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    «Считаю, что трагедия Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, – это трагедия всех тюркских народов. У казахов есть поговорка «разделенное горе становится меньше». Наш народ никогда не оставался в стороне, когда близкие переживали тяжелые времена. Народ Казахстана безотлагательно протянул руку помощи турецким братьям. Оперативно были направлены спасатели и врачи. В поисково-спасательных операциях были задействованы самые опытные, квалифицированные специалисты, оснащенные необходимым оборудованием. Братской стране была оказана гуманитарная и финансовая помощь», - сказал Глава государства.






    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Турция Землетрясение в Турции
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