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    Президент РК совершит рабочий визит в Россию

    8 Мая 2023, 16:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8-9 мая Глава государства совершит рабочий визит в Россию.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Руслана Желдибая.

    «В Тверской области Президент посетит Ржевский мемориал и почтит память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий, погибших в одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны.

    Глава государства также посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев. Участниками битвы под Ржевом были около 22 000 солдат и офицеров, призванных из Казахстана.

    9 мая по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Российская сторона пригласила на торжественное мероприятие лидеров стран СНГ», - написал Руслан Желдибай в Facebook.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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