Президент РК считает парламентскую систему неадекватной в текущих условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поделился мнением касательно происходящих в стране политических реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается Главы государства, то я принял решение и в будущем это видимо будет существовать такая практика, что Президенту нет необходимости состоять в какой-либо политической партии. То есть я сейчас на данный момент являюсь полностью беспартийным. И, кроме того, введена актуальная для нашей страны норма, связанная с близкими родственниками Президента, которые по новой Конституции не имеют права занимать должности в системе государственной службы и занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе, то есть в госкомпаниях», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Андрею Кондрашову.

По словам Президента, переход к парламентской системе власти в данных условиях был бы неоправдан.

«Я бы не сказал, я думаю, что это скорее укрепление системы сдержек и противовесов. Думаю, что это правильная система. Дело в том, что гражданское общество в Казахстане является зрелым, спрос именно на эту систему довольно велик. Что касается перехода к парламентской системе, к чему призывают некоторые активисты и наблюдатели на Западе, конечно, этой системы я народу не обещал и я считаю, что она неадекватна для нашей страны, а тем более, в очень сложных геополитических условиях», - отметил Глава государства.

«Президентская республика, но с сильным Парламентом и с подотчетным Правительством. Между прочим, эту формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент и подотчетное Правительство» я выдвигал еще до прихода на пост Президента», - добавил К. Токаев.