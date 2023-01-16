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    Президент РК провел встречу с гендиректором Abu Dhabi Ports Group

    16 Января 2023, 18:46

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Президент РК провел встречу с генеральным директором Abu Dhabi Ports Group Мухаммедом Аль-Шамиси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики.

    Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы Abu Dhabi Ports Group по развитию морской и портовой инфраструктуры на Каспиийском море и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с национальной компанией «ҚазМұнайГаз».


    Глава государства отметил, что Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и в Каспийском регионе и проводит работу над диверсификацией транспортных направлений. В частности, наша страна активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север-Юг.

    Мухаммед Аль-Шамиси поблагодарил Президента за встречу и рассказал о планах по сотрудничеству с казахстанскими компаниями. Abu Dhabi Ports рассчитывает установить взаимовыгодное партнерство и предоставлять различные морские услуги и решения в Каспийском море и в регионе в целом, а также в транспортно-логистической отрасли.

    Фото: akorda.kz
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