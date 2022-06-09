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    Президент РК провел ряд встреч с руководителями международных компаний

    9 Июня 2022, 12:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии 34-го заседания Совета иностранных инвесторов Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя и председателя совета директоров «Fortescue Future Industries» Эндрю Форреста, а также президента АО «Полиметалл УК» Игоря Финогенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Главы государства с Эндрю Форрестом были обсуждены вопросы низкоуглеродного развития, переход к которому является одной из стратегических целей Казахстана.

    Председатель совета директоров «Fortescue Future Industries» рассказал Президенту о планах компании по инвестированию в проекты по ветроэнергетике и производству зеленого водорода в нашей стране.

    Игорь Финогенов проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности АО «Полиметалл УК», входящего в число крупнейших горнорудных и золотодобывающих компаний мира.

    Бизнесмен поделился с Главой государства планами по проведению геологоразведочных работ и строительству солнечных электростанций.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Сотрудничество
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