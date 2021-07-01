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    Президент РК провел расширенное заседание Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана»

    1 Июля 2021, 20:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе заседания были подведены итоги деятельности МФЦА за 2020 год, а также рассмотрены предложения по его дальнейшему развитию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Заслушав доклады участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд актуальных задач дальнейшего развития финансового центра.

    В частности, Президент отметил важность проведения эффективной приватизации компаний на бирже МФЦА. Он напомнил о ранее принятом Комплексном плане приватизации на 2021-2025 годы, в котором были определены сроки и способы передачи порядка 600 государственных активов в конкурентную среду.

    – В контексте развития Финцентра, конечно же, особенно важны IPO ряда крупных компаний, в частности, «Казмунайгаза» и, возможно, «Казтрансгаза». IPO крупных компаний Фонда «Самрук-Казына» – безусловный приоритет. Поддерживаю проведение «Народного IPO» с максимальным задействованием потенциала отечественных фондовых площадок, – сказал Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев также одобрил предложение о выпуске государственных ценных бумаг на бирже МФЦА.

    – Эта инициатива не должна просто «перемещать» существующих инвесторов с одной казахстанской площадки на другую. Должна создаваться «добавленная стоимость». Задача Центра – обеспечить максимально выгодные условия для размещения госбумаг, – считает он.

    Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу по предоставлению доступа лицензиатов МФЦА ко всему финансовому рынку страны. При этом, по его мнению, необходимы анализ и оценка рисков для стабильности финансовой системы.

    – Следует предотвратить проблемы конкурирующих регуляторных режимов и отсутствие единого регулятора, то есть ответственного государственного органа. В финансовом, фискальном и валютном законодательстве не должно быть «дыр», через которые возможна неконтролируемая утечка капитала из страны, – подчеркнул Президент.

    Подводя итоги заседания, Глава государства утвердил Годовой отчет о деятельности МФЦА за 2020 год, поручив Правительству, Национальному банку и другим заинтересованным органам в трехмесячный срок внести согласованные предложения по озвученным предложениям.

    Отметив важную роль МФЦА в период посткризисного восстановления, Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость использования всех преимуществ данной площадки. Это, в свою очередь, требует выстраивания слаженных и скоординированных действий между Центром, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

    – Только совместные усилия позволят достичь поставленных целей и задач. Они очень важны для дальнейшего развития Казахстана, – подчеркнул Президент.

    Резюмируя, Президент высказал мнение, что МФЦА стал ведущим финансовым центром в Центральноазиатском регионе.

    — Наша совместная задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать потенциал Центра и неуклонно расширять его региональный и глобальный охват, — заключил Глава государства.

    В ходе мероприятия с докладами выступили председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, внештатный советник Главы государства по экономическому развитию, заместитель Председателя Совета по реформам Сэр Сума Чакрабарти, президент Группы Исламского банка развития Бандар Хаджар, глава глобального блока правительств и государственного сектора банка Citigroup Джули Монако, председатель Совета попечителей Группы G30 Джейкоб Френкель, а также руководители ряда институтов МФЦА.

    Напомним, сегодня под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда МФЦА - фин. центр "Астана"
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