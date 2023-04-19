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    Президент РК прокомментировал желание молодежи работать в нефтяной сфере

    19 Апреля 2023, 10:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о событиях в Жанаозене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо оперативно завершить работы по ликвидации последствий взрыва. В целом, Жанаозен – моногород, который полностью зависит от нефтегазовой отрасли. С учетом этого был принят комплексный план развития города Жанаозен. Нужно полностью реализовать этот документ. Правительство также ответственно за его исполнение. В западных регионах, особенно в Мангистау, многие молодые люди хотят работать только в нефтяной сфере. Это неправильно. Когда будут исчерпаны запасы нефти, ситуация в области может серьезно ухудшиться», - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

    Поэтому, как отметил Глава государства, нужно создавать условия для того, чтобы молодежь осваивала и другие специальности.

    «Для этого необходимо разработать специальный план. Например, сегодня во всем мире ведущей отраслью становятся информационные технологии. Такие технологии можно применять в деле развития Мангистауской области. В целом, нам нужно воспитывать образованное, передовое подрастающее поколение, которое с уверенностью войдет в завтрашний день», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о принимаемых мерах по повышению доходов населения. В Правительстве пообещали трудоустроить около 1 млн казахстанцев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Нефть Трудоустройство
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