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    Президент РК: Проект «Пояс и Путь» КНР - один из наиболее ярких инициатив по построению континентальной стратегической связанности

    24 Мая 2023, 21:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, принимая во внимание в значительной степени преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и создавать новые направления во всем регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Действительно, в 2020 году мы приняли Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач. Конечно же, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов.
    Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами», - сказал Глава государства, выступая на Евразийском экономическом форуме «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что на востоке одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и Путь» КНР.

    «Принимая во внимание в значительной степени преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе.

    На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект «Пояс и Путь» КНР. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов», - сказал Президент.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая.

    Также он принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда ЕАЭС Политика Токаев Касым-Жомарт
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