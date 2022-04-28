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    Президент РК принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК

    28 Апреля 2022, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XXX сессии Ассамблеи народа Казахстана и проголосовал на выборах депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого от АНК, вместо выбывшего, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    После голосования Президент провел короткую беседу с доверенными лицами кандидатов в депутаты. Он отметил, что в связи с предстоящим принятием поправок в Конституцию голосование в таком формате проходит в последний раз.

    «Но Ассамблея народа Казахстана будет надлежащим образом представлена в нашем Парламенте», — подчеркнул Глава государства.

    Ранее в Послании Президент предложил внести изменения в Основной закон, согласно которым квота АНК переносится из Мажилиса в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Мажилис АНК Видео
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