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    Президент РК принял сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта

    2 Мая 2023, 18:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра-делегата по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом Франции, сопредседателя казахско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя дипломата, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень казахско-французских отношений и высказал уверенность в том, что его первый визит в нашу страну придаст новый импульс стратегическому партнерству во всех сферах.

    «Вы прибыли со специальным посланием от Президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция – наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества», – заявил Глава нашего государства.


    В время встречи собеседники обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

    Президент выразил готовность обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия французского бизнеса на казахстанском рынке, особенно в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики.


    В свою очередь Оливье Бешт поблагодарил Президента за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и Францией.

    «Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным, он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш Президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с Вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство», – сказал министр-делегат.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Франция Видео Токаев Касым-Жомарт
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