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    Президент РК принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

    20 Сентября 2021, 17:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент был проинформирован об итогах деятельности Агентства по противодействию «теневой» экономике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что за 8 месяцев 2021 года выявлено 1 508 экономических правонарушений, 803 из которых носят тяжкий и особо тяжкий характер. Пресечена деятельность 36 организованных преступных групп. Ликвидировано 26 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, 224 нелегальных игорных заведения.

    Как сообщил председатель Агентства, за последние 4 года уровень «теневой» экономики снизился с 29% до 20%.

    По поручению Президента Правительством утвержден Комплексный план по противодействию теневой экономике на ближайшие 3 года.

    Жанат Элиманов доложил, что продолжается работа в социально значимых направлениях. В частности, выявлено 5 фактов хищения бюджетных средств, выделенных на формирование стабилизационных фондов, которые должны обеспечивать сдерживание цен на продукты питания. Предотвращено необоснованное повышение тарифов на тепло в Таразе и на транспортировку газа в Кызылорде. Начато 36 досудебных расследований в отношении должностных лиц специализированных детских и медико-социальных учреждений, действиями которых причинен ущерб на 376 млн тенге.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Борьба с преступностью Акорда Другие государственные органы Борьба с коррупцией Финансы
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