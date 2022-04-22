Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент РК предложил изложить в новой редакции статью Конституции о собственности на землю

    22 Апреля 2022, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе совещания по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости решения принципиально важного для общества и государства вопроса о собственности на землю.

    «Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство», – предложил Президент.

    Ранее сообщалось, что в резиденции Акорда под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по внесению изменений и дополнений в Конституцию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Земельный вопрос (законопроекты) Конституция Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов