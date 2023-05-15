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    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции

    15 Мая 2023, 19:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе телефонного разговора Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с Партией справедливости и развития на парламентских выборах.Кроме того, лидеры Казахстана и Турции обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя братскими странами.

    Как сообщалось, в Турции 14 мая состоялось голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.

    В президентских выборах в Турции участвовали три кандидата - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган.

    Победитель выборов президента Турции будет определен во втором туре, который состоится 28 мая, сообщил глава ЦИК страны Ахмет Йенер по итогам обработки 100 процентов бюллетеней.

    По его словам, явка избирателей на выборах составила 88,92 % внутри страны и 52,69 % - за рубежом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Турция
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