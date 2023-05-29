Президент РК посетил Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Глава государства ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения. В университете обучаются более 6 тысяч студентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На базе университета запущен новый учебно-лабораторный корпус, в котором для преподавателей и студентов созданы все условия для проведения опытов и научных исследований.

Президент осмотрел лабораторию беспилотных летательных аппаратов, где студенты обучаются анализировать данные дистанционного зондирования земли по ГИС-технологии. Президенту также показали центры инновационных методов получения деталей сложной конфигурации, симуляционного обучения и практических навыков.

В университете Президент провел беседу с преподавателями и студентами.

«Я очень серьезно отношусь к этой сфере. Мы будем рассматривать все эти вопросы в порядке приоритета, потому что без знаний, без культуры знаний и без науки Казахстан не сможет дальше развиваться. Недавно мы провели реформу Академии наук, назначили нового президента, очень известного ученого и практика. Я провел первое заседание Высшего совета по науке. Считаю, что в самое ближайшее время вы можете пополнить и ряды ученых, и ряды практиков, и будете вносить свой большой вклад в развитие нашего государства. Я на это надеюсь. Я верю в нашу молодежь», – заявил Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства также отметил необходимость внедрения передового международного опыта и открытия в стране филиалов зарубежных вузов.

«Мы приглашаем ведущие университеты открывать у нас свои филиалы. Я пригласил к сотрудничеству российские университеты технического направления. Физтех открылся в КазНУ в Алматы, отделение российского университета нефти и газа – в Атырау. Недавно я был в Сиане, где отметил, что мы заинтересованы в том, чтобы ведущие китайские вузы технического профиля тоже открыли у нас свои филиалы. Думаю, это все полезно, потому что знания – это международное сотрудничество, и знания по своему характеру транснациональные. Есть страны, которые ушли вперед в своем развитии. Есть страны, которые отстают, но пытаются догнать передовые государства. Поэтому в этой сфере очень большие перспективы. Думаю, что Казахстан будет передовой страной в плане развития знаний. Я очень сильно надеюсь на вас», – сказал Касым-Жомарт Токаев.









Из доклада, представленного Главе государства:

▪️ На базе Университета запущен новый учебно-лабораторный корпус с современными лабораториями.

▪️ В университете строятся 4 общежития на 1,5 тысяч мест. Реализация данного проекта позволит закрыть потребность по общежитиям.

▪️ За последние 5 лет снизился отток выпускников школ в 2 раза.



