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    Президент РК посетил предприятие по производству бумажной продукции в СКО

    29 Мая 2023, 16:01

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область Глава государства ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции ТОО «РимКазАгро», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву доложили о первых результатах работы предприятия. Субсидии в проект осуществлялись в рамках программы «Экономика простых вещей».

    Фабрика входит в состав многопрофильной компании «Радуга». В настоящее время идет активное строительство тепличного комплекса в целях круглогодичного обеспечения населения региона овощной продукцией.

    Президент отметил, что сегодня в стране особое внимание уделяется развитию «экономики простых вещей» и освоению широкой номенклатуры товаров народного потребления, и пожелал успехов коллективу предприятия.







    «РимКазАгро» – участник «экономики простых вещей»

    На сегодня в производстве работает порядка 1,7 тыс человек. Ассортимент продукции составляет более 730 наименований изделий, реализуется практически во всех регионах Казахстана и экспортируется в Россию.

    ▪️ Предприятием на площади 37,7 га организовано производство продукции народного потребления. В прошлом году произвели 3,8 тыс тонн продукции на общую сумму 7,6 млрд тенге.

    ▪️ При поддержке государства в 2018 году построен оптово-распределительный центр с овощехранилищем, в котором хранится продукция стабфонда.

    ▪️ Запущено новое производство бумажной продукции мощностью 5 тыс тонн в год. Объём инвестиций составил более 2,5 млрд тенге, на заводе работают 80 человек.

    ▪️ Планируется строительство завода по производству картона. Сумма инвестиций составит 7 млрд тенге, будет создано 100 новых постоянных рабочих мест. Мощность производства составит 10 тыс тонн продукции в год.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область Видео Регионы Токаев Касым-Жомарт
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