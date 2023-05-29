Президент РК посетил предприятие по производству бумажной продукции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область Глава государства ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции ТОО «РимКазАгро», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву доложили о первых результатах работы предприятия. Субсидии в проект осуществлялись в рамках программы «Экономика простых вещей».

Фабрика входит в состав многопрофильной компании «Радуга». В настоящее время идет активное строительство тепличного комплекса в целях круглогодичного обеспечения населения региона овощной продукцией.

Президент отметил, что сегодня в стране особое внимание уделяется развитию «экономики простых вещей» и освоению широкой номенклатуры товаров народного потребления, и пожелал успехов коллективу предприятия.

















«РимКазАгро» – участник «экономики простых вещей»

На сегодня в производстве работает порядка 1,7 тыс человек. Ассортимент продукции составляет более 730 наименований изделий, реализуется практически во всех регионах Казахстана и экспортируется в Россию.

▪️ Предприятием на площади 37,7 га организовано производство продукции народного потребления. В прошлом году произвели 3,8 тыс тонн продукции на общую сумму 7,6 млрд тенге.

▪️ При поддержке государства в 2018 году построен оптово-распределительный центр с овощехранилищем, в котором хранится продукция стабфонда.

▪️ Запущено новое производство бумажной продукции мощностью 5 тыс тонн в год. Объём инвестиций составил более 2,5 млрд тенге, на заводе работают 80 человек.

▪️ Планируется строительство завода по производству картона. Сумма инвестиций составит 7 млрд тенге, будет создано 100 новых постоянных рабочих мест. Мощность производства составит 10 тыс тонн продукции в год.



