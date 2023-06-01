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    Президент РК посетил новый корпус клиники Керуен-Medicus

    1 Июня 2023, 18:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения Глава государства осмотрел клинико-диагностическое отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Клиника оказывает амбулаторно-поликлиническую, диагностическую и стационарную помощь взрослым и детям не только на платной основе, так и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Здесь обслуживаются более 18 тысяч человек.

    В ходе беседы с персоналом клиники Президент Казахстана назвал важным открытие специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений и центров.

    Он также пожелал им успехов в их непростой работе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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