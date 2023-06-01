Президент РК посетил новый корпус клиники Керуен-Medicus

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения Глава государства осмотрел клинико-диагностическое отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Клиника оказывает амбулаторно-поликлиническую, диагностическую и стационарную помощь взрослым и детям не только на платной основе, так и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования. Здесь обслуживаются более 18 тысяч человек.

В ходе беседы с персоналом клиники Президент Казахстана назвал важным открытие специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений и центров.

Он также пожелал им успехов в их непростой работе.