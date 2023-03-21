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    Президент РК посетил концерт, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова

    21 Марта 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств, посвященный творчеству композитора Шамши Калдаякова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На сцене центрального концертного зала «Қазақстан» полюбившиеся народу хиты и музыкальные композиции знаменитого композитора исполнили известные певцы Роза Рымбаева, Майра Мухамедкызы, Мейрамбек Беспаев, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Канат и Светлана Айтбаевы, а также эстрадно-симфонический оркестр Астаны, солисты Музыкального театра юного зрителя и другие деятели искусства.

    В качестве почетного гостя концерт также посетила супруга композитора Жамиля Калдаякова, а его сын Мухтар и внучка Айсулу Калдаяковы выступили с музыкальным номером.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Видео Наурыз Токаев Касым-Жомарт
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