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    Президент РК поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции

    8 Февраля 2023, 09:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства поручил Правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    Также уполномоченными органами Казахстана совместно с турецкой стороной изучается вопрос оказания дополнительной помощи для ликвидации последствий стихийного бедствия.

    Как сообщалось, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур.

    По последним данным, число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 5 894 человека, 34 810 жителей Турции получили ранения. В результате стихийного бедствия разрушены 5 775 строений.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

    В Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию.

    Ранее Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Турция Землетрясение
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