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    Президент РК поручил провести расследование серии преступлений против журналистов

    20 Января 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов, передает МИА «Казинформ».

    «Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства», - сообщил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Борьба с преступностью СМИ
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