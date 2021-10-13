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    Президент РК подписал указ об утверждении перечня национальных проектов

    13 Октября 2021, 16:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении перечня национальных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Об утверждении перечня национальных проектов

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить прилагаемый перечень национальных проектов.

    2. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

    1) утвердить национальные проекты, указанные в пункте 1 настоящего Указа;

    2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

    3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 7 октября 2021 года

    № 670

    УТВЕРЖДЕН

    Указом Президента

    Республики Казахстан

    от 7 октября 2021 года

    № 670

    Перечень национальных проектов

    1. Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

    2. Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация».

    3. Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру».

    4. Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

    5. Национальный проект по развитию предпринимательства.

    6. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

    7. Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

    8. Национальный проект «Зеленый Казахстан».

    9. Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.

    10. Национальный проект «Безопасная страна».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Нацпроекты
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