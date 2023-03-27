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    Президент РК подписал Указ о созыве первой сессии Парламента РК восьмого созыва

    27 Марта 2023, 17:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан восьмого созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 59 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Созвать первую сессию Парламента Республики Казахстан восьмого созыва 29 марта 2023 года в 10 часов в городе Астане.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев


    Астана, Акорда, 27 марта 2023 года

    № 153


    Ранее Глава государства подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК. XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля 2023 года в городе Астане во Дворце мира и согласия.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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